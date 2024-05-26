Андреев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Андреев Иван Никитич
Мать: Андреева Анна Васильевна
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Немкова Варвара Петровна
поручители Гаврил Иванович Андреев и д.Плоской Дмитрий Степанович Степанов по невесте д.Плоской Петр Петрович Немков и д.Шабалинской Степан Семенович Антонов
Рождение ребёнка
14.11.1894
Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна
восприемники Василий Игнатьевич Андреев и Василиса Тимофеевна Андреева
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1899
Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Андреев Константин Павлович
Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Рождение ребёнка
14.09.1899
Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Смерть
Неизвестно