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Андреев Павел Иванович

Место рождения

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Андреев Иван Никитич

Мать: Андреева Анна Васильевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
поручители Гаврил Иванович Андреев и д.Плоской Дмитрий Степанович Степанов по невесте д.Плоской Петр Петрович Немков и д.Шабалинской Степан Семенович Антонов
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Андреев Матвей Павлович

Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Василий Игнатьевич Андреев и Василиса Тимофеевна Андреева
Рождение ребёнка
1896

Сын: Андреев Гаврил Павлович

Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Андреев Федор Павлович

Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Андреев Константин Павлович

Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Андреев Иван Павлович

Мать ребёнка: Немкова Варвара Петровна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники Федор Иванович Иванов и кр.жена Степанида Григорьевна Коченова
Смерть
Неизвестно

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