Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Смоленск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смоленск
Рождение ребёнка
1921

Сын: Терентьев Евгений

Отец ребёнка: Терентьев Илья

г. Смоленск, ул. Кашина, д. 45
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Илья

Смерть
Неизвестно
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