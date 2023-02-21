Мария
Место рожденияСмоленск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Смоленск
Рождение ребёнка
1921
Сын: Терентьев Евгений
Отец ребёнка: Терентьев Илья
г. Смоленск, ул. Кашина, д. 45
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентьев Илья
Смерть
Неизвестно