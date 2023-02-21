Федотов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Федотов Михаил Иванович
Мать: Федотова Анна
Рождение ребёнка
26.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скоробогатова Клавдия Ивановна
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
Неизвестно