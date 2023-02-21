Федотов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Федотов Михаил Иванович

Мать: Федотова Анна

Рождение ребёнка
26.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скоробогатова Клавдия Ивановна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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