Кириллова Домна Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Кириллов Тихон
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Кириллов Михайла
Отец ребёнка: Кириллов Тихон
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Кириллов Тихон
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Козлов Кириллов Иван Меньшой
Отец ребёнка: Кириллов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Тихон
Смерть
Неизвестно