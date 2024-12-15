Никифоров Дмитрий Сергеевич 23.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Выборг, Ленинградкая, Russia

Дата рождения

23.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1986

Отец: Никифоров Сергей Борисович

Мать: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Образование
С 2004 по 2013
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Промышленное и Гражданское строительство, Инженер
Бракосочетание
25.11.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
05.04.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва, Россия
Рождение ребёнка
29.09.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хельсинки, Финляндия

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