Никифоров Дмитрий Сергеевич
Место рожденияВыборг, Ленинградкая, Russia
Дата рождения23.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1986
Выборг, Ленинградкая, Russia
Образование
С 2004 по 2013
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Промышленное и Гражданское строительство, Инженер
Бракосочетание
25.11.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
23.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
05.04.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва, Россия
Рождение ребёнка
29.09.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хельсинки, Финляндия