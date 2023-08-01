Чойбонова Анна Лубсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чойбонова Анна Лубсановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2007

Дочь: Норбоева Динара Лубсановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.10.2013

Сын: Чойбонов Айдар Чингисович

Отец ребёнка: Чойбонов Чингис Владимирович

Рождение ребёнка
30.09.2020

Дочь: Чойбонова Мирра Чингисовна

Отец ребёнка: Чойбонов Чингис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чойбонов Чингис Владимирович

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