Чойбонова Анна Лубсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.2007
Дочь: Норбоева Динара Лубсановна
Рождение ребёнка
24.10.2013
Сын: Чойбонов Айдар Чингисович
Отец ребёнка: Чойбонов Чингис Владимирович
Рождение ребёнка
30.09.2020
Дочь: Чойбонова Мирра Чингисовна
Отец ребёнка: Чойбонов Чингис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно