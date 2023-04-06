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Асметулла Сейфуллин

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сейфулла Шарыпов

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ситдик Асметуллин

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1831

Дочь: Фахриниса Асметуллина

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
17.06.1834

Дочь: Хабиба Асметуллина

Мать ребёнка: Хуббия

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Губейда Асметуллина

Мать ребёнка: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1836

Сын: Тохватулла Асметуллин

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
29.01.1839

Дочь: Хайрульниса Асметуллина

Мать ребёнка: Асхапзямал

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулсабир Асметуллин

Мать ребёнка: Асхапзямал

Рождение ребёнка
06.02.1846

Сын: Абдулкабир Асметуллин

Мать ребёнка: Асхапзямал

Рождение ребёнка
20.10.1848

Сын: Абдулвали Асметуллин

Мать ребёнка: Асхапзямал

Рождение ребёнка
28.02.1853

Сын: Мухаметзариф Асметуллин

Мать ребёнка: Асхапзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асхапжамал Сеитбатталова

Место жительства
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1856
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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