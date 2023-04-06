Асметулла Сейфуллин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Сейфулла Шарыпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ситдик Асметуллин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1831
Дочь: Фахриниса Асметуллина
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
17.06.1834
Дочь: Хабиба Асметуллина
Мать ребёнка: Хуббия
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Губейда Асметуллина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1836
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
29.01.1839
Дочь: Хайрульниса Асметуллина
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
06.02.1846
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
20.10.1848
Сын: Абдулвали Асметуллин
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
28.02.1853
Мать ребёнка: Асхапзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асхапжамал Сеитбатталова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856