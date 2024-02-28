Яковлев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.?

Отец: Яковлев Григорий Т

Мать: Яковлева Ефросинья

Рождение ребёнка
18.10.1969

Дочь: Яковлева Наталия Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмцова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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