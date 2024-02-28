Яковлев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.?
Отец: Яковлев Григорий Т
Мать: Яковлева Ефросинья
Рождение ребёнка
18.10.1969
Дочь: Яковлева Наталия Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмцова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно