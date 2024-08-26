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Леонтьев Виктор Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1940

Дата смерти

07.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1940

Отец: Леонтьев Мирон Степанович

Мать: Леонтьева (Малкова) Евлампия Ивановна

Бракосочетание
20.08.1965

Жена: Матвеева Анастасия Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1967

Дочь: Леонтьева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Андреевна

Смерть
07.06.1991
Великовское, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

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