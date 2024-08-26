Леонтьев Виктор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1940
Дата смерти07.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1940
Бракосочетание
20.08.1965
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1967
Дочь: Леонтьева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Андреевна
Смерть
07.06.1991
Великовское, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область