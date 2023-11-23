Степан Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никанор Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова
Смерть
Неизвестно