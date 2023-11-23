Степан Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никанор Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

Смерть
Неизвестно

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