Антонов Сетрак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Антонова Светлана Сетраковна
Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Ирина Сетраковна
Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Вячеслав Сетракович
Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно