Антонов Сетрак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сетрак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Антонова Светлана Сетраковна

Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Ирина Сетраковна

Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Вячеслав Сетракович

Мать ребёнка: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Хайкануш Мирзоевна

Смерть
Неизвестно
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