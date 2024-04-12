(Кириленко / Кириченко /) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Мария Игнатьевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

12.08.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1803

Отец: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1803г.лист № 872,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Крещение
12.08.1803
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1803г.лист 3 872,зап.№ 16,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1214(нач.) | Godparents:Крестьянка помещика Броницкого д.Саливонки- Феодора Мишина
Смерть
Неизвестно
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