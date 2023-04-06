Каткова (Куликова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Куликова) Елена Петровна

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Место рождения

Соколово, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Между 1885 и 1887

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1887

Отец: Куликов Петр

Мать: не указана

Соколово, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
11.10.1906

Муж: Катков Иван Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Ф. 1049 оп.5 д. 7895
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Катков Николай Иванович

Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Катков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич

Смерть
Около 1950
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