Каткова (Куликова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1885 и 1887
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1887
Отец: Куликов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1906
Ф. 1049 оп.5 д. 7895
Рождение ребёнка
22.10.1907
Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Рождение ребёнка
29.07.1909
Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катков Иван Васильевич
Смерть
Около 1950