Уткин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.?

Дочь: Уткина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Уткина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.?

Дочь: Уткина Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Уткина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Наталья Ивановна

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