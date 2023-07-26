Уткин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.?
Дочь: Уткина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Уткина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.?
Дочь: Уткина Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Уткина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Наталья Ивановна