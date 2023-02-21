Остропольский Вадим Григорьевич
Место рожденияХарьков, Украина
Дата рождения08.08.1927
Дата смерти22.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьков, Украина
Место жительства
С 1951 по 1967
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1967 по 1980
Смерть
22.06.1980