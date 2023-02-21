Остропольский Вадим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остропольский Вадим Григорьевич

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

08.08.1927

Дата смерти

22.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1951 по 1967
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1967 по 1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.06.1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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