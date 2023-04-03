(Лазарева/Быкова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева/Быкова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

22.04.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1910

Муж: Лазарев Адриан Васильевич

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Александра Адриановна

Отец ребёнка: Лазарев Адриан Васильевич

Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
22.04.1912
чахотка легких
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