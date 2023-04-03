(Лазарева/Быкова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти22.04.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1910
Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Александра Адриановна
Отец ребёнка: Лазарев Адриан Васильевич
Повенец, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
22.04.1912
чахотка легких