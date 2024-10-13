Касаткина Агриппина (Агрофена) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина Агриппина (Агрофена) Матвеевна

Место рождения

Красногорка, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

19.06.1892

Дата смерти

21.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1892

Отец: Касаткин Матвей Иванович

Мать: Касаткина Мария Васильева

Красногорка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Вороново, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Вороново, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
28.04.1922

Муж: Лебедев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.09.1924

Дочь: Лебедева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич

Вороново, город Бор, Нижегородская область
Смерть
21.07.1963
Вороново, город Бор, Нижегородская область

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