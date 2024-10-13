Касаткина Агриппина (Агрофена) Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1892
Дата смерти21.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
28.04.1922
Рождение ребёнка
23.09.1924
Дочь: Лебедева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Яковлевич
Смерть
21.07.1963