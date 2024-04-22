Кокорин Михей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Михей Григорьев

Кокорин Михей Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кокорин Григорий Афанасьев

Мать: Кокорина Степанида Симонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кокорин Дмитрий Михеев

Мать ребёнка: Кокорина Васса Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1806

Жена: Кокорина Васса Иванова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокорин Осип Михеев

Мать ребёнка: Кокорина Васса Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1812
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close