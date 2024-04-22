Кокорин Михей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Кокорина Васса Иванова
Бракосочетание
До 1806
Жена: Кокорина Васса Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кокорин Осип Михеев
Мать ребёнка: Кокорина Васса Иванова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812