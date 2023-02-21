Килина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Килина Валентина Васильева

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край
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