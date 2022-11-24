Кутасина (Бокова) Галина Ивановна
Место рожденияГрибановский
Дата рождения02.01.1961
Дата смерти24.11.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961
Отец: Боков Иван
Бракосочетание
Около 1980
Рождение ребёнка
18.04.1981
Сын: Кутасин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
07.02.1983
Сын: Кутасин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.1989
Дочь: Белаенцева (Кутасина) Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович
Смерть
24.11.2022