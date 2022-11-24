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Кутасина (Бокова) Галина Ивановна

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Место рождения

Грибановский

Дата рождения

02.01.1961

Дата смерти

24.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961

Отец: Боков Иван

Мать: Бокова Ефросиния Карповна

Бракосочетание
Около 1980

Муж: Кутасин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
18.04.1981

Сын: Кутасин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
07.02.1983

Сын: Кутасин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
26.12.1989

Дочь: Белаенцева (Кутасина) Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Кутасин Виктор Владимирович

Смерть
24.11.2022

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