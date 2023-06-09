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Барсуков Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Алексей Андреевич

Мать: Коновалова (Донцова) Агафья (Барсукова) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Барсуков Николай Александрович

Мать ребёнка: Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1963

Дочь: Барсукова Галина Александровна

Мать ребёнка: Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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