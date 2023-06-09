Барсуков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1956
Сын: Барсуков Николай Александрович
Мать ребёнка: Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1963
Дочь: Барсукова Галина Александровна
Мать ребёнка: Барсукова (Эктова) Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно