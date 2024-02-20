Wedmann Christoph
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Wedmann Michael
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine
Мать ребёнка: Wedmann Helene?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine
Мать ребёнка: Wedmann Helene?
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Wedmann Julius
Мать ребёнка: Wedmann Helene?
Смерть
Неизвестно