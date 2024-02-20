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Wedmann Christoph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Wedmann Michael

Мать: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine

Мать ребёнка: Wedmann Helene?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Renn, Roenn (Wedmann) Justine

Мать ребёнка: Wedmann Helene?

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Wedmann Julius

Мать ребёнка: Wedmann Helene?

Смерть
Неизвестно

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