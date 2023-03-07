Воробьев Филипп Авросимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Воробьев Авросим Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Воробьев Емельян Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Микрюкова Агриппина Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Мохова Матрона Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Ксения Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749