Воробьев Филипп Авросимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Филипп Авросимов

Воробьев Филипп Авросимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Воробьев Авросим Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Воробьев Емельян Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Микрюкова Агриппина Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Мохова Матрона Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Воробьев Сидор Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Ксения Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Воробьев Козьма Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close