Князева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смерти26.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Колотилкина (Абрамова) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1955
Сын: Абрамов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Абрамов Михаил Петрович
Смерть
26.03.2006