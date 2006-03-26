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Князева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

26.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Колотилкина (Абрамова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1955

Сын: Абрамов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Абрамов Михаил Петрович

Смерть
26.03.2006

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