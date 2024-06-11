Гагарин Федор Иоанов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гагарин Иван Евлампиев
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф. 719, оп. 11, д. 409, зап. 60, 1892 г.
Бракосочетание
07.02.1892
Федор Иванов Гагарин 1 брак, 18 лет, 1873 г.р. | Марфа Ивановна Никонова прихода Кочевской Николаевской церкви д. Зыряновой1870 г. р. 1 брак, 21 год
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: (Гагарина) Ирина Федорова
Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Гагарин Василий Федорович
Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: (Гагарина) Акилина Федорова
Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: (Гагарина) Антонина Федорова
Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова
Смерть
Неизвестно