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Гагарин Федор Иоанов

Место рождения

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гагарин Иван Евлампиев

Мать: Гагарина Евдокия Николаева

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображения церковь с. Юксеево | ф. 719, оп. 11, д. 409, зап. 60, 1892 г.
Бракосочетание
07.02.1892

Жена: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова

Федор Иванов Гагарин 1 брак, 18 лет, 1873 г.р. | Марфа Ивановна Никонова прихода Кочевской Николаевской церкви д. Зыряновой1870 г. р. 1 брак, 21 год
Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: (Гагарина) Ирина Федорова

Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Гагарин Василий Федорович

Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: (Гагарина) Акилина Федорова

Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1908

Дочь: (Гагарина) Антонина Федорова

Мать ребёнка: Гагарина (Никонова) Марфа Иоанова

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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