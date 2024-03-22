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Райфурак Михаил Аркадьевич

Место рождения

Могилёв-Подольский, Вінницька область

Дата рождения

27.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962

Отец: Райфурак Аркадий Пантелеймонович

Мать: Райфурак Лидия Михайловна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
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