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Райфурак Михаил Аркадьевич
Райфурак Михаил Аркадьевич
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Древо
Место рождения
Могилёв-Подольский
, Вінницька область
Дата рождения
27.11.1962
Пол
Мужской
Отец
Райфурак Аркадий Пантелеймонович
1929 г.р.
Мать
Райфурак (Райфурак) Лидия Михайловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962
Отец:
Райфурак Аркадий Пантелеймонович
Мать:
Райфурак Лидия Михайловна
Могилёв-Подольский
, Вінницька область
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