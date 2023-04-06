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Ш Василий Елисеевич

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ш Елисей Иванович

Мать: Акулина Антоновна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1775

Жена: Дарья Марковна

Дети: Иван р1776, Кондратий 1778-1785, Солотонида р1780, Федор р1783, Петр 1785-1838, Иван р1788, Терентий 1791-1852
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ш Петр Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Марковна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Рождение ребёнка
1792

Сын: Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Марковна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
1836
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283
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