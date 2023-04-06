Ш Василий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1759
Отец: Ш Елисей Иванович
Мать: Акулина Антоновна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Бракосочетание
Около 1775
Жена: Дарья Марковна
Дети: Иван р1776, Кондратий 1778-1785, Солотонида р1780, Федор р1783, Петр 1785-1838, Иван р1788, Терентий 1791-1852
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ш Петр Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Марковна
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 5ревизия (1795) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 199 Зайцева Выставка стр 174-176 //пленка 2058855 файл 0610-0613
Рождение ребёнка
1792
Сын: Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Марковна
Смерть
1836
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 9ревизия (1850) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 804 Зайцева Выставка стр 257-259//пленка 2159958 файл 0281-0283