Бунина (Саскова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Саскова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сацков Андрей Исидорович

Мать: Сацков Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Олег Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Олег Иванович

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Олег Иванович

Смерть
1999
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