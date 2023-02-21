Бунина (Саскова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сацков Андрей Исидорович
Мать: Сацков Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1937
Россия
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
Около 1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунин Олег Иванович
Смерть
1999