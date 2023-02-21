Осипов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Алексей Андреевич

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Место рождения

сельцо Михеево Залужской волости Весьегонского уезда

Дата рождения

29.09.1850 ст.

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Михеево Залужской волости Весьегонского уезда
Рождение ребёнка
30.11.1873 ст.

Дочь: Савелова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Аксинья Петровна

Смерть
1928
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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