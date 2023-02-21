Осипов Алексей Андреевич
Место рождениясельцо Михеево Залужской волости Весьегонского уезда
Дата рождения29.09.1850 ст.
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Михеево Залужской волости Весьегонского уезда
Рождение ребёнка
30.11.1873 ст.
Дочь: Савелова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Аксинья Петровна
Смерть
1928
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область