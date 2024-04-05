Ciołek (Rogala) Julianna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ciołek (Rogala) Julianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wójcik (Ciołek) Aniela

Отец ребёнка: Ciołek Jan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ciołek Jan

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ciołek Aleksy

Отец ребёнка: Ciołek Jan

Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
24.01.1849

Дочь: (Ciołek) Marianna

Отец ребёнка: Ciołek Jan

Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
26.02.1851

Дочь: (Ciołek) Rozalia

Отец ребёнка: Ciołek Jan

Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
04.05.1853

Сын: Ciołek Stanisław

Отец ребёнка: Ciołek Jan

Mrozy, Polska
Смерть
Неизвестно

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