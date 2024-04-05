Ciołek (Rogala) Julianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wójcik (Ciołek) Aniela
Отец ребёнка: Ciołek Jan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ciołek Jan
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ciołek Aleksy
Отец ребёнка: Ciołek Jan
Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
24.01.1849
Дочь: (Ciołek) Marianna
Отец ребёнка: Ciołek Jan
Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
26.02.1851
Дочь: (Ciołek) Rozalia
Отец ребёнка: Ciołek Jan
Mrozy, Polska
Рождение ребёнка
04.05.1853
Сын: Ciołek Stanisław
Отец ребёнка: Ciołek Jan
Mrozy, Polska
Смерть
Неизвестно