Вилеева (Кочнова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилеева (Кочнова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кочнов Николай

Мать: Кочнова Мария

Рождение ребёнка
01.07.1925

Дочь: Вилеева Зоя Егоровна

Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович

Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1933

Дочь: Львова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович

Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилеев Егор Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилеев Павел Егорович

Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович

Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилеев Виктор Егорович

Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович

Ефремовская, Егорьевск, Московская область
Смерть
1979
Ефремовская, Егорьевск, Московская область
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