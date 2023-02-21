Вилеева (Кочнова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кочнов Николай
Мать: Кочнова Мария
Рождение ребёнка
01.07.1925
Дочь: Вилеева Зоя Егоровна
Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
25.10.1933
Дочь: Львова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вилеев Егор Гаврилович
Смерть
1979