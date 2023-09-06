Холявко (Носенко) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носенко Денис
Мать: Носенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко (Холявко) Татьяна
Отец ребёнка: Холявко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявко Сергей
Отец ребёнка: Холявко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холявко) Елена
Отец ребёнка: Холявко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Холявко) Светлана
Отец ребёнка: Холявко Григорий
Смерть
Неизвестно