Холявко (Носенко) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявко (Носенко) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носенко Денис

Мать: Носенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко (Холявко) Татьяна

Отец ребёнка: Холявко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявко Сергей

Отец ребёнка: Холявко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холявко) Елена

Отец ребёнка: Холявко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Холявко) Светлана

Отец ребёнка: Холявко Григорий

Смерть
Неизвестно

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