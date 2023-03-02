Власов Николай Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Николай Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1954

Дата смерти

25.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1954

Отец: Власов Савелий

Мать: Власова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1984
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