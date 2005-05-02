Али Зэки
Место рожденияФинляндия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Али Умяр
Мать: (Ахмеджан) Зайтюна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамдэн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамдэн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамдэн
Смерть
02.05.2005
Похороны
Неизвестно