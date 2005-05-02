Али Зэки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Али Зэки

Место рождения

Финляндия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Али Умяр

Мать: (Ахмеджан) Зайтюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамдэн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамдэн

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамдэн

Смерть
02.05.2005
Похороны
Неизвестно

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