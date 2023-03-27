Моисеева (Духанина) Параскева Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Духанин Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.
Дочь: Моисеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Моисеев Иван Варфоломеевич
Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно