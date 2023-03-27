Моисеева (Духанина) Параскева Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева (Духанина) Параскева Самуиловна

Моисеева (Духанина) Параскева Самуиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Духанин Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.

Дочь: Моисеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Моисеев Иван Варфоломеевич

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Иван Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close