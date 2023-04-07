Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Лаврентий Тихонович

Мать: Евдокия Корниловна

Бракосочетание
?.03.1791

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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