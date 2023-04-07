Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Лаврентий Тихонович
Мать: Евдокия Корниловна
Бракосочетание
?.03.1791
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно