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Смирнова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1978

Отец: Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
17.12.2002

Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
04.01.2005

Сын: Смирнов Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
17.08.2016

Дочь: Смирнова Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович

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