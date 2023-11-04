Смирнова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1978
Отец: Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.2002
Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
04.01.2005
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
17.08.2016
Дочь: Смирнова Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Викторович