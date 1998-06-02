Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1927
Дата смерти02.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927
Бракосочетание
09.11.1948
Рождение ребёнка
24.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Шульц Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович
Рождение ребёнка
11.05.1958
Сын: Вильщук Олег Вячеславович
Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
02.06.1998
Похороны
Неизвестно