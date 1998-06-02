Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.05.1927

Дата смерти

02.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927

Отец: Буйновский Николай Болеславович

Мать: Буйновская Елена Савельевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.11.1948

Муж: Вильщук Вячеслав Захарович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Шульц Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович

Рождение ребёнка
11.05.1958

Сын: Вильщук Олег Вячеславович

Отец ребёнка: Вильщук Вячеслав Захарович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
02.06.1998
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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