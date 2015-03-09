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Изместьев Илья Антонович
Изместьев Илья Антонович
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
09.03.2015
Пол
Мужской
Отец
Изместьев Антон Николаевич
1985 г.р.
Мать
Мудренова Валерия Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2015
Отец:
Изместьев Антон Николаевич
Мать:
Мудренова Валерия Владимировна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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