Верхотурова Марья Михайловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Верхотурова Евфимия Козминична
Отец ребёнка: Верхотуров Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Верхотуров Герасим Козмич
Отец ребёнка: Верхотуров Козьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно