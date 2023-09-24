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Верхотурова Марья Михайловна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Верхотурова Евфимия Козминична

Отец ребёнка: Верхотуров Козьма Алексеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Верхотуров Герасим Козмич

Отец ребёнка: Верхотуров Козьма Алексеевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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