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Шубин Евгений Сергеевич

Место рождения

г. Иркутск, Российская Федерация

Дата рождения

07.11.1931

Дата смерти

20.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1931

Отец: Шубин Сергей Федорович

Мать: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
филолог-германист, переводчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
27.09.1956

Дочь: Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Рождение ребёнка
22.08.1960

Сын: Шубин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Смерть
20.08.1968
Причина смерти: лейкемия

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