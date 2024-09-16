Шубин Евгений Сергеевич
Место рожденияг. Иркутск, Российская Федерация
Дата рождения07.11.1931
Дата смерти20.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1931
Работа или профессия
Неизвестно
филолог-германист, переводчик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1956
Дочь: Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна
Рождение ребёнка
22.08.1960
Мать ребёнка: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна
Смерть
20.08.1968
Причина смерти: лейкемия