Кузнецова (Денисова) Феодора Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Денисова) Феодора Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

в МК 1831 во время бракосочетания ей 25 лет и она вдова
Бракосочетание
11.10.1831 ст.

Муж: Кузнецов Дмитрий Матвеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/3d3fa93c-618a-4cab-a8cf-4a622118b155/71?center=909+1580 Дмитрий Матвеев Кузнецов сочетался вторым браком с вдовой Феодорой Козминой Денисовой восприемники Егор Федото... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1832 ст.

Сын: Кузнецов Андриан Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Матвеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
восприемник Афанасий Матвеев кузнецов https://yandex.ru/archive/catalog/d0627a1b-9dae-4f0f-865e-cd44631e4a4e/33 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1129, стр. 33 Метрические ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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