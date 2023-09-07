Тирол Ат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТирол Ат

Тирол Ат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

45

Дата смерти

90

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

21 г.р.

Жена

55 г.р.

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
45

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тирол Амиа

Рождение ребёнка
75

Дочь: Тирол Анна Ат Королева Амазонок

Мать ребёнка: Тирол Агнен

Рождение ребёнка
85

Сын: Тирол Анкеан

Мать ребёнка: Тирол Агнен

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирол Агнен

Смерть
90
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