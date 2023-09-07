Тирол Ат
Место рожденияНе указано
Дата рождения45
Дата смерти90
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
45
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Тирол Амиа
Рождение ребёнка
75
Дочь: Тирол Анна Ат Королева Амазонок
Мать ребёнка: Тирол Агнен
Рождение ребёнка
85
Сын: Тирол Анкеан
Мать ребёнка: Тирол Агнен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирол Агнен
Смерть
90