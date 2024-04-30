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Оникиенко Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1989

Отец: не указан

Мать: Оникиенко Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оникиенко (Мещерякова) Маргарита Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.10.2017

Дочь: Оникиенко Валерия Евгеньевна

Мать ребёнка: Оникиенко (Мещерякова) Маргарита Геннадьевна

Рождение ребёнка
30.07.2019

Дочь: Оникиенко София Евгеньевна

Мать ребёнка: Оникиенко (Мещерякова) Маргарита Геннадьевна

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