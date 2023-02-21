Самороков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самороков Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

11.03.1913

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Самороков Фёдор

Мать: Саморокова Ольга

Смерть
11.03.1913
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