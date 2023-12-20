Ольховская (Облог) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.77
Сын: Ольховский Сергей Варелевич
Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич
Рождение
06.06.1955
Отец: Облог Василий Васильевич
Мать: Облог София Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич
Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич
Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич