Ольховская (Облог) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховская (Облог) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.77

Сын: Ольховский Сергей Варелевич

Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич

Рождение
06.06.1955

Отец: Облог Василий Васильевич

Мать: Облог София Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич

Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич

Отец ребёнка: Ольховский Валерий Николаевич

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