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Лихачёва Мария Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1930

Дата смерти

12.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1930

Отец: Лихачёв Илларион

Мать: Миргородова Елена Прокофьевна

Рождение ребёнка
14.09.1954

Дочь: Лихачёва Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Владимиров Михаил

Рождение ребёнка
05.09.1961

Дочь: Лихачёва Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Бородачев Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородачев Виктор Иванович

Смерть
12.04.1987
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