Лихачёва Мария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1930
Дата смерти12.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1930
Отец: Лихачёв Илларион
Рождение ребёнка
14.09.1954
Дочь: Лихачёва Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Владимиров Михаил
Рождение ребёнка
05.09.1961
Дочь: Лихачёва Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Бородачев Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1987