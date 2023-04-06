Машков Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машков Вячеслав Александрович

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Место рождения

Островка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.08.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946

Отец: Машков Александр Феофанович

Мать: Машкова Александра

Островка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машкова Светлана Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова Светлана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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