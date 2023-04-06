Машков Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1946
Отец: Машков Александр Феофанович
Мать: Машкова Александра
Рождение ребёнка
19.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машкова Светлана Ивановна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно