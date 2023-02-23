Матерова Анастасия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Просковья Михайлова
Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Арина Михайлова
Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов
Место жительства
1850
46,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно