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Матерова Анастасия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Просковья Михайлова

Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Арина Михайлова

Отец ребёнка: Матеров Михаил Филипов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
46,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матеров Михаил Филипов

Смерть
Неизвестно
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