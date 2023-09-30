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Уловский Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Уловский Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уловский Павел Петрович

Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Марья Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Уловский Александр Петрович

Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Уловская) Анна Петровна

Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Уловская) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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