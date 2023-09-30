Уловский Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Уловский Григорий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1896
Сын: Уловский Александр Петрович
Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Уловская) Анна Петровна
Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Уловская) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Уловская Марья Михайловна
Смерть
Неизвестно